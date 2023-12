UFFICIALE - Napoli, Mazzarri saluta un pezzo pregiato: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Non siamo neanche al 1 gennaio e già la Serie A perde pezzi pregiati. In queste ore, infatti, il centrocampista Eljif Elmas ha lasciato il Napoli per trasferirsi in Germania, più precisamente alla corte del Lipsia. Sono 25 i milioni riconosciuti dal club tedesco per assicurarsi il cartellino del macedone e che saranno utili ai partenopei per individuare un sostituto. Di seguito il comunicato ufficiale.

"Eljif Elmas si trasferirà dal SSC Napoli al RB Lipsia il 1° gennaio 2024. Il 24enne firmerà un contratto a lungo termine per quattro anni e mezzo fino a giugno 2028 e in futuro vestirà con la maglia numero 6 della RBL. Il centrocampista si recherà poi direttamente con la squadra al ritiro di La Manga il 2 gennaio".