Bove vuole tornare a giocare: primo step rescindere il contratto con la Roma
06.01.2026 15:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Edoardo Bove vuole tornare a giocare. Il centrocampista è infatti a lavoro per rescindere consensualmente il contratto con la Roma per essere libero di tornare in pista, ovviamente all’estero vista l’impossibilità di giocare in Italia a causa del defibrillatore sottocutaneo.
Come riportato da Gazzetta.it il classe 2002 si è allenato per tutta l’estate, reagisce bene sotto sforzo e pensa di poter tornare a giocare a breve.
Destinazione? Per ora nulla di certo anche se negli scorsi mesi diverse squadre di Premier hanno sondato il terreno per il calciatore.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide