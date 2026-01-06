Bove vuole tornare a giocare: primo step rescindere il contratto con la Roma

06.01.2026 di Jessica Reatini
Edoardo Bove vuole tornare a giocare. Il centrocampista è infatti a lavoro per rescindere consensualmente il contratto con la Roma per essere libero di tornare in pista, ovviamente all’estero vista l’impossibilità di giocare in Italia a causa del defibrillatore sottocutaneo.

Come riportato da Gazzetta.it il classe 2002 si è allenato per tutta l’estate, reagisce bene sotto sforzo e pensa di poter tornare a giocare a breve.

Destinazione? Per ora nulla di certo anche se negli scorsi mesi diverse squadre di Premier hanno sondato il terreno per il calciatore.

