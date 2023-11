Cagliari, Ranieri e il messaggio alla squadra: "Testa bassa e lavorare. E con la Lazio..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Cagliari pareggia contro il Monza e conquista un punto importante che porta la squadra di Ranieri a quota 10 in classifica. Al gol di Dossena dopo dieci minuti dal fischio d'inizio risponde Mirko Maric al 61' per il definitivo 1-1. L'allenatore rossoblù ha parlato anche del prossimo impegno contro i biancocelesti nel corso della conferenza stampa post-gara: "Ci stiamo trovando piano piano, oggi non era semplice dopo la sosta per le Nazionali e ho dovuto fare un po' la conta per mettere in campo chi era nelle migliori condizioni. Sono contento dei miei giocatori, andiamo avanti con la testa alla Lazio e al lavoro quotidiano".

