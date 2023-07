Calciomercato Lazio | Anche l'Inter su Holm: la richiesta dello Spezia

TUTTOmercatoWEB.com

L'Inter si aggiunge alla corsa per Emil Holm. Sul giocatore c'è già l'interesse di Juventus e Atalanta. Anche la Lazio ha sondato il terreno per lo svedese, individuato come sostituto di Marusic in caso di improbabile cessione in Arabia. Secondo Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro avrebbe avuto i primi contatti con lo Spezia che ne detiene il cartellino. La richiesta del club ligure, per il momento, è molto alta: 15 milioni per assicurarsi le prestazioni di Holm.