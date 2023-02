Conference League, Immobile vince il gol più bello della settimana - FOTO

E' tornato al gol dopo tantissimo tempo e lo ha fatto come meglio non poteva. Scucchiaiata di Felipe Anderson e destro volante di Immobile che buca la porta di Scuffet, rompe il digiuno e regala alla Lazio una vittoria fondamentale in visto del ritorno in Romania. Ci aveva abituato a un gol a partita, quest'anno ha un po' rallentato complici gli infortuni, ma resta un bomber di razza. Ciro ha risposto ancora una volta sul campo, alla sua maniera, con i fatti. Una rete che aspettavano tutti e che è stata premiata anche dalla UEFA. Il gol del capitano infatti è stato premiato come quello più bello della settimana in Conference League. Battuti Cabral, Andrade e Thiago.