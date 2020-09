DIRETTA - Calciomercato Lazio, Mendes propone un difensore. Si sblocca Fares

Continuano i movimenti sul mercato per la Lazio, che ha bisogno di un centrale di difesa per rafforzare il reparto. Per sopperire a questa mancanza, Mendes, rimasto in buoni rapporti con il club, ha proposto Queirós. Rimane viva comunque la possibilità di un ritorno di Wesley Hoedt. Per ufficializzare le entrate servono delle uscite, ma sicuramente chi non lascerà la Lazio è Francesco Acerbi: il Napoli ha provato a fare un sondaggio, ma il giocatore rinnoverà a breve. Chi potrebbe lasciare Formello è Caicedo, ma solo per offerte interessanti: il Genoa pressa, ma Lotito chiede almeno €5mln. L'addio del Panterone potrebbe favorire l'acquisto di Callejon, a cui il patron stesso lavora alacremente.

NUOVI ACQUISTI - Dopo aver ufficializzato Akpa Akpro, la Lazio potrebbe finalmente annunciare anche l'acquisto di Fares: gli ultimi dettagli sui metodi di pagamento sono stati risolti e il 24enne può finalmente allenarsi con la squadra. Muriqi deve smaltire l'infortunio prima di aggregarsi ai nuovi compagni, intanto però il club capitolino ha versato la prima rata da €6mln al Fenerbahce.