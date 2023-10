Fiorentina, Commisso: "Viola Park? Avrei potuto acquistare la Lazio e..."

Sta ricevendo molti complimenti il nuovo centro sportivo della Fiorentina: da Spalletti a Ceferin in tanti sembrerebbero rimasti stupiti. Il Viola Park sembra essere il nuovo competitor di Formello come miglior centro d'allenamento in Italia. E' tra queste preziose mura, dunque, che i viola potranno ergere il loro futuro in Serie A e in Europa. Proprio riguardo la struttura si è espresso il presidente del club toscano, Rocco Commisso, lanciando una provocazione che riguarda anche la Lazio: "Al Viola Park oltre 400 persone si ritrovano ogni giorno tra ragazze, ragazzi e staff. Questa è la dimostrazione che i soldi non sono un problema. Il costo complessivo di Napoli, Atalanta, Genoa, Lazio e Bologna sommato non raggiunge la cifra che abbiamo speso per il Viola Park. Potevo comprare altre cinque società. Sono contento di aver investito i soldi in questo territorio. A Napoli abbiamo vinto e le donne hanno vinto in Coppa Italia. Oggi siamo vincitori!".