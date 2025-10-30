FORMELLO - Lazio, Cataldi al centro: un dubbio dietro, Isaksen spinge

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Riflessioni in corso: confermare in blocco la formazione schierata contro la Juventus oppure cambiare qualcosa viste le prossime 2 partite in 4 giorni? Sarri valuta le mosse per la trasferta di Pisa, un cambio potrebbe effettuarlo in difesa, modificando almeno uno dei due terzini. Ballottaggio tra Pellegrini e Lazzari, a seconda della decisione Marusic conoscerà la fascia di competenza. Potrebbe spuntarla l'ex Juventus, con il montenegrino quindi pronto al ritorno a destra. Scelta delicata, dipenderà anche dalle sensazioni dello stesso terzino sinistro: domenica sera era appena rientrato dal trauma contusivo-distorsivo al ginocchio rimediato a Marassi con il Genoa.

Le altre maglie in difesa non sembrano in discussione. Provstgaard chiede una chance, però al momento è complicato rinunciare alla coppia centrale Gila-Romagnoli. Stesso discorso per Provedel tra i pali, finora sempre utilizzato da Sarri. A centrocampo gli altri dubbi. Basic è stato sostituito con i crampi domenica sera, pure Guendouzi ha chiuso a denti stretti, zoppicando a seguito di un fallo commesso. Cataldi ok, la regia sarà nuovamente sua. Il Comandante può riproporre lo stesso terzetto oppure sganciare per la prima volta dall'inizio Vecino, entrato in corsa negli ultimi due big match.

Davanti Isaksen ha dato risposte convincenti, insieme a Zaccagni dovrebbe completare il tridente offensivo ai lati di Dia. Il senegalese, sempre alle prese con i fastidi alla caviglia, è comunque in vantaggio sulle candidature di Noslin e Pedro. È ancora lunga la lista dei calciatori ai box. Hysaj si è aggiunto all'infermeria, non è stato convocato "a scopo precauzionale per curare una lieve tendinopatia al ginocchio destro". Gli altri out sono Rovella, Castellanos, Cancellieri, Dele-Bashiru e Gigot.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro. All.: Sarri.

