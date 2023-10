Inter, brutte notizie per Inzaghi: Cuadrado si ferma di nuovo

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Un altro stop per Juan Cuadrado, decisamente sfortunato in questi suoi primi mesi all'Inter. Il colombiano, infatti, a seguito di un riacutizzarsi dell'infiammazione al tendine achilleo sinistro ha intrapreso un programma riabilitativo. Nell'allenamento di oggi non era in campo con il resto del gruppo e le sue condizioni verranno rivalutate giorno per giorno. L'esterno dell'Inter non era nemmeno partito per gli impegni della sua Nazionale proprio per evitare ricadute. Ora però Simone Inzaghi dovrà nuovamente gestirlo, e non potrà utilizzarlo nella prossima partita contro il Torino.