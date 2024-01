Inter, due tesserati nella bufera: “Denunciati per violazione della privacy”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle ultime ore, lo riporta l’edizione veneta de Il Corriere della Sera, due tesserati dell’Inter sarebbero stati denunciati per violazione della privacy. La notizia non è stata ancora confermata, ma qualora venisse fatto i due giocatori andrebbero in contro a guai seri. Corrono il rischio di essere indagati per minaccia e esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il motivo? Un fatto avvenuto nella sera del 6 gennaio quando all’Hollywood, nota discoteca di Milano, è stata data una festa privata alla quale hanno partecipato alcuni calciatori nerazzurri e altri del Verona, avversari in campo nel lunch match.

Nel corso del party, i due, la cui identità non è stata svelata, avrebbero accusato un ragazzo friulano di aver girato video e scattato foto in momenti loro privati, obbligandolo poi a mostrargli il contenuto tramite telefono in seguito a minacce del tipo: “Sai cosa ti può succedere se ti metti contro di me”. La vittima si è rivolta a uno studio legale che ora lo seguirà nel corso della vicenda, il suo telefono è stato sottoposto a sequestro e i filmati delle telecamere del locale sono stati acquisiti.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE