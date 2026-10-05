Italia, almeno terzo posto e non solo: il traguardo raggiunto dagli azzurri
L’Italia batte la Turchia 3-1 a Bologna e sale al secondo posto del gruppo 1 della Lega A di Nations League. La squadra di Mancini si porta a quota 7, dietro la Francia prima a 10, scavalcando il Belgio fermo a 6 dopo la sconfitta contro i transalpini. Fanalino di coda rimane la Turchia ancora a 0 e, a due giornate dalla fine del girone, ormai certa di chiudere ultima e quindi di rischiare la retrocessione in Lega B.
La vittoria del Dall’Ara è doppiamente importante per l’Italia, perché almeno il terzo posto certo nel girone regala agli azzurri la possibilità di essere testa di serie alle prossime qualificazioni per l’Europeo 2028. Un traguardo di rilievo considerando le ultime tre qualificazioni fallite ai Mondiali e la difficoltosa qualificazione all’Europeo del 2024.