Italia, almeno terzo posto e non solo: il traguardo raggiunto dagli azzurri

05.10.2026 22:56 di  Alessandro Vittori  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Italia, almeno terzo posto e non solo: il traguardo raggiunto dagli azzurri
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

L’Italia batte la Turchia 3-1 a Bologna e sale al secondo posto del gruppo 1 della Lega A di Nations League. La squadra di Mancini si porta a quota 7, dietro la Francia prima a 10, scavalcando il Belgio fermo a 6 dopo la sconfitta contro i transalpini. Fanalino di coda rimane la Turchia ancora a 0 e, a due giornate dalla fine del girone, ormai certa di chiudere ultima e quindi di rischiare la retrocessione in Lega B.

La vittoria del Dall’Ara è doppiamente importante per l’Italia, perché almeno il terzo posto certo nel girone regala agli azzurri la possibilità di essere testa di serie alle prossime qualificazioni per l’Europeo 2028. Un traguardo di rilievo considerando le ultime tre qualificazioni fallite ai Mondiali e la difficoltosa qualificazione all’Europeo del 2024.

Alessandro Vittori
autore
Alessandro Vittori
Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.