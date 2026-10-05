Turchia, Montella: "Giocato con personalità. L'Italia ha messo in campo 350 milioni solo con i cambi"

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Zero punti per la Turchia in questo ciclo di gare di Nations League, concluso con il ko di Bologna contro l'Italia. Al termine della gara queste le parole del ct Montella ai microfoni di Rai Uno: “Frustrazione non so se è il termine giusto. Abbiamo fatto una bella gara, abbiamo subito tre gol su episodi. Da allenatore sono soddisfatto per la personalità dei ragazzi, non posso rimproverargli nulla".

"Il calcio è così, sono certo che i ragazzi trarranno grande esperienza da questo tipo di partite".

"Il calcio è semplice, ci mancano giocatori importanti e abbiamo deciso di portare avanti un percorso in cui abbiamo inserito ragazzi giovani che non hanno grande esperienza perché guardiamo anche al futuro. Se guardo alle sostituzioni dell’Italia con Pio Esposito, Tonali e Calafiori ho visto entrare in campo circa 350 milioni, questo non è colpa di nessuno tantomeno dei miei giocatori che hanno giocato alla pari".

"L’Italia sta iniziando un percorso con giovani molto interessanti, ha un bacino di calciatori importante magari senza grandi stelle come in passato ma è allenata da un allenatore molto esperto".

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