Italia, Maldini: "Siamo una famiglia, i compagni mi sono stati vicino"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della sfida contro la Turchia, vinta dall'Italia per 3-1, anche Daniel Maldini è intervenuto ai microfoni di Rai Uno: “Inizio complicato, siamo stati bravi ad essere squadra e questo ci ha portato a fare grandi risultati e grandi prestazioni".

"Loro venivano da diverse sconfitte e sapevamo che sarebbero partiti forte, abbiamo tenuto botta e abbiamo avuto la meglio meritatamente".

"Gol? Sì diciamo che sarebbe stato la ciliegina sulla torta ma l’importante è vincere per i tifosi e per la squadra".

"Siamo una famiglia e ci vogliamo bene. I compagni mi sono stati vicino, quando si va in Nazionale c’è sempre grande orgoglio”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.