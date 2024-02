Juve, quale futuro per Pogba? La posizione del club sulla squalifica

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Paul Pogba rimane sotto contratto con la Juventus, pur al minimo sindacale, fino all'ultimo grado di giudizio. Ovviamente la scelta del Tribunale Antidoping di squalificarlo per quattro anni, cioè il massimo possibile, lo porta più vicino alla risoluzione contrattuale e alla interruzione anzitempo della sua carriera da calciatore, visto che un ritiro sarebbe molto probabile. Non è una stangata: è una squalifica decodificata per chi ha assunto volontariamente la sostanza dopante e non patteggia.

Ma a quanto ammonta attualmente il contratto di Pogba? Non potendo giocare è al minimo sindacale, con ventisettemilatrecento euro all'anno. Anche per questo la Juventus non ha - troppa - fretta di capire quale piega prenderà la situazione. Del resto prima Pogba prendeva circa 8 milioni di euro più bonus, netti. Circa 12 milioni lordi all'anno che la stessa Juve sta risparmiando dal momento dello stop per doping del francese.

E ora? Il giocatore farà quasi certamente appello - anche perché la pena è la più alta comminabile - al Tas di Losanna. La corte svizzera ha abituato tutti a ribaltoni, anche se in questo caso sembra complicato, visto che lo stesso Pogba, nei mesi scorsi, avrebbe confidato alla Juventus di avere preso la sostanza non per caso. Nonostante questo i legali avevano rifiutato il patteggiamento.