Lazio, Cataldi saluta il nuovo anno: il desiderio a tinte biancocelesti
06.01.2026 13:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
© foto di www.imagephotoagency.it
Danilo Cataldi, alla vigilia della partita contro la Fiorentina, è intervenuto ai microfoni della Lazio. Il centrocampista biancoceleste ha analizzato la sfida contro la Viola, rispondendo però anche a una domanda sul nuovo anno e sul desiderio che vorrebbe veder realizzato, ribadendo ancora una volta la sua fede per la Lazio.
"Spero che ci regali tanto, come riportare la Lazio in Europa, quello che mi interessa maggiormente. Sappiamo che non sarà facile e che dovremo dare tutti di più per regalare ai nostri tifosi una seconda parte di campionato importante".
