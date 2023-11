Lazio, D'Agostino: "Ritorno di Insigne? Non un buon affare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si parla molto in questi giorni di un possibile ritorno di Lorenzo Insigne in Italia. Il calciatore vuole lasciare il Toronto e tornare in Serie A dove ad aspettarlo potrebbe esserci la Lazio di mister Sarri. In merito a un possibile ritorno nel massimo campionato dell'ex Napoli Gaetano D'Agostino ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio

"Credo che dopo due anni fuori in MLS, dove non hai vissuto a certi ritmi e poi hai un competitor come Zaccagni non so quanto possa essere costruttivo l'affare", queste le sue parole.