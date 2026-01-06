NEWS | Maltempo a Roma: esonda l'Aniene, annullata la Befana
06.01.2026 15:48 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Il maltempo continua a colpire la Capitale causando non pochi disagi alla popolazione. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha diramato l’allerta arancione annullando anche la classica discesa della Befana in piazza Navona. In particolare questa mattina il fiume Aniene è esondato... <<< MALTEMPO A ROMA >>>
