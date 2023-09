RIVIVI DIRETTA - Italia - Ucraina 2-1: gli azzurri incantano e soffrono, decide Frattesi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Qualificazioni Europei 2024

Stadio San Siro, Martedì 12 settembre 2023

ITALIA - UCRAINA 2-1 (12' e 30' Frattesi, 41' Yarmolenko)

Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Ucraina, sfida valida per la qualificazione a Euro 2024:

Italia (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco (58' Biraghi); Frattesi, Locatelli, Barella (83' Cristante); Zaniolo (70' Zaniolo), Raspadori (70' Retegui), Zaccagni (58' Gnonto). A disposizione: Vicario, Meret, Darmian, Casale, Romagnoli, Pessina, Immobile, Gnonto. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Ucraina (4-2-3-1) - Bushchan; Konoplia, Zabarnyi, Kryvstov, Mykolenko; Zinchenko (74' Buyalskiy), Stepanenko (83' Sydorchuk); Yarmolenko (58' Mudryk), Sudakov, Tsygankov (74' Vanat), Dovbik (58' Yaremchuk). A disposizione: Trubin, Lunin, Mykhaylichenko, Popov, Karaev, Zubkov, Nazaryna. Commissario tecnico: Serhiy Rebrov.

SECONDO TEMPO

90'+3' Triplice fischio, finisce Italia-Ucraina.

90'+1' Retegui per Orsolini con l'avversario che interviene in area in scivolata. Il giocatore si prende un gran rischio, ma l'arbitro non dà il penalty, considerandolo un contatto di gioco.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time, si giocherà fino al 48'.

85' Grande rischio per l'Italia col colpo di testa di Konoplia, che sovrasta completamente Gnonto senza tuttavia trovare lo specchio della porta.

83' Ultimo cambio per l'Italia: Cristante al posto di Barella. Fuori anche Stepanenko, dentro Sydorchuk.

82' Mudryk pronto a calciare la punizione: va al tiro, la conclusione è completamente fuori misura.

78' Bastoni per Retegui, che protegge la palla e costringe Zabarnyi al fallo, ammonito anche lui.

76' Di Lorenzo trattenuto da Stepanenko, il calciatore dell'Ucraina viene giustamente ammonito.

74' Per l'Ucraina, dentro Vanat e Buyalskiy al posto di Tsygankov e Zinchenko.

73' Sfuriata di Spalletti nei confronti di Gnonto, "colpevole" di aver ridato velocemente la palla agli avversari.

70' Altri due cambi per Spalletti: fuori Raspadori, dentro Retegui. E poi Orsolini al posto di Zaniolo.

68' Succede di tutto: azione prolungata degli azzurri all'interno dell'area, traversa di Locatelli. Barella si lamenta con l'arbitro per un tocco di mano dell'avversario, per il direttoe di gara il braccio era lungo il corpo.

67' Arriva anche la conclusione fuori area di Zaniolo, si distende Bushchan.

66' Scalvini a un passo dal gol del 3-1! Da corner, il difensore salta più in alto di tutti ma la palla è alta sopra la traversa.

65' Raspadori dalla bandierina, poi Barella, Locatelli e la palla viene deviata ancora in angolo.

61' Ammonito Konoplia per l'intervento falloso su Gnonto. Spalletti è una furia.

59' Buona azione individuale di Zaniolo, che poi serve magistralmente Raspadori. Sulla conclusione del giovane attaccante c'arriva Bushchan.

58' Sostituzioni anche per l'Ucraina: escono Dobvik e Yarmolenko, entrano Yaremchuk e Mudryk.

58' Doppio cambio Italia: fuori Zaccagni e Dimarco, dentro Gnonto e Biraghi.

57' Buona chiusura difensiva di Zaccagni che interviene su Tsygankov, fermando la progressione dell'Ucraina.

54' Zaccagni non prende la porta da ottima posizione! Dimarco dall'altra parte per Zaniolo, l'ex Roma serve l'attaccante della Lazio che non riesce per un soffio ad andare in rete!

51' Tentativo di Dovbik che, da posizione interessante, calcia alto rispetto alla porta di Donnarumma. Momento favorevole all'Ucraina.

48' È uno schema: Raspadori per Dimarco che vuole l'inserimento di Zaccagni, recupera la difesa dell'Ucraina.

47' Locatelli viene fermato irregolarmente da Zinchenko: calcio di punizione in favore dell'Italia di cui si occuperà, con tutta probabilità, Raspadori.

45' Fischia l'arbitro, inizia il secondo tempo di Italia-Ucraina.

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio: finisce il secondo tempo con l'Italia ancora in vantaggio per 2-1, entrambi i gol sono giunti dai piedi di Frattesi.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 47'.

41' Azione super concitata dell'Ucraina: prima la grande parata di Donnarumma, poi il gol di Yarmolenko con la complicità di Dimarco. Avversari che riaprono la gara.

40' Raspadori ci prova ancora, ma c'è la buona respinta di Bushchan con Stepanenko che poi allontana il pericolo.

38' Mykolenko è il primo ammonito della partita, "colpevole" di una trattenuta su Zaniolo.

36' Prima grande occasione per l'Ucraina: Dovbik direttamente in porta, c'è l'intervento di Donnarumma.

34' Yarmolenko per Dovbik, bravissimo Bastoni ad attenderlo nell'uno contro uno e a farsi fare fallo. Calcio di punizione in favore dell'Italia.

30' Ed è raddoppio: convalidato il gol del calciatore dell'Inter.

29' Zaniolo in profondità, Frattesi anticipa Raspadori e mette la palla in rete. Si alza la bandierina del guardalinee, ma c'è il check in corso da parte del Var.

27' Zaccagni finisce a terra e si guadagna un calcio di punizione all'altezza del centrocampo dopo il fallo di Yamolenko.

26' Buona occasione Italia: Dimarco per Frattesi che serve dietro Raspadori. Per l'attaccante una sorta di rigore in movimento ma la palla è alta sopra la traversa.

20' Ancora pericoloso Zaccagni che in questo caso viene travolto dall'intervento duro, ma regolare, di Stepanenko.

16' Altra grande occasione per l'Italia: Frattesi per Barella, ma la sua conclusione viene murata dalla retroguardia gialloblù.

12' GOOOOOOOOOOOL! Frattesi in gol! Zaccagni approfitta dell'errore di Sudakov, poi serve Frattesi che spiazza Bushchan. Azzurri in vantaggio, l'interista ancora in rete.

11' Palla interessante di Zaccagni per l'inserimento di Frattesi, esce in anticipo Bushchan.

10' Cross tagliato di Di Lorenzo all'indirizzo di Raspadori che penetra centralmente in area di rigore: la conclusione, però, è alta sopra la traversa.

9' Buona triangolazione dell'Italia, che si conclude con Frattesi. Esce molto bene ancora Kryvstov, che concede l'angolo agli azzurri.

5' Cross di Frattesi, arriva l'anticipo provvidenziale di Kryvstov. Era in agguato Zaccagni.

3' Prima occasione Italia: la conclusione di Di Lorenzo da fuori area termina alto sopra la traversa.

2' Stepanenko in profondità per Mykolenko, anticipa di testa Di Lorenzo, che scambia con Scalvini.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Italia-Ucraina.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Italia-Ucraina.

