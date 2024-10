Calciomercato Lazio | Torna di moda Folorunsho: il piano per gennaio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato non dorme mai, nemmeno a inizio ottobre. La Lazio sta andando bene, la partenza in stagione è stata ottima, ma ci sono comunque delle lacune che andrebbero colmate. In particolare a centrocampo, dove ci sono solamente Rovella, Guendouzi e Vecino, 33enne, per due posti. Baroni sta provando ad adattare sia Dele-Bashiru che Castrovilli in quel ruolo, ma al momento non danno sicurezze.

È da qui che torna in voga il nome di Michael Folorunsho del Napoli. Già in estate la società biancoceleste ha provato a prenderlo in tutti i modi, senza successo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il problema riguardava la formula: un prestito oneroso senza obbligo di riscatto. Gli azzurri hanno sempre rifiutato, nonostante Conte considerasse il giocatore fuori dal suo progetto tecnico. La situazione non è cambiata: l'ex Verona è stato reintegrato in rosa, ma non sta trovando comunque spazio nel Napoli attualmente capolista.

Al momento l'operazione Folorunsho - Lazio è la più concreta in vista di gennaio, anche perché essendo cresciuto nel vivaio biancoceleste non toglierebbe il posto a nessuno in lista. Lui, tifosissimo laziale, tornerebbe di corsa a Roma, e con Baroni ha già lavorato a Reggio Calabria e lo scorso anno. Il nodo da sciogliere sarà trovare l'accordo con il Napoli, che chiederà ancora l'obbligo di riscatto. Lotito ora però potrebbe cedere e accettare, secondo quanto scritto dal quotidiano.