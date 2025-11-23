DIRETTA - Lazio-Lecce 1-0: Guendo e Zac, doppio (clamoroso) palo!
Serie A Enilive | XII giornata
Domenica 23 novembre 2025, ore 12:00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-LECCE 1-0 (29' Guendouzi)
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (74' Lazzari); Guendouzi, Cataldi (45' Vecino), Basic; Isaksen (82' Pedro), Dia, Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Noslin, Nuno Tavares, Belahyane, Hysaj, Provstgaard.
All.: Maurizio Sarri
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly (75' Kaba), Berisha; Morente (75' D'Ndri), Camarda, Sottil (63' Pierotti).
A disp.: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, Perez, Helgason, Banda, Kouassi, Kovac, Maleh.
All.: Eusebio Di Francesco
Arbitro: Alberto Ruben Arena (sez. Torre del Greco); Assistenti: Mastrodonato - Luciani; IV ufficiale: Marinelli; V.A.R.: Serra; A.V.A.R.: Di Piccinini
Ammoniti: 79' Guendouzi (La), 82' N'Dri (Le)
SECONDO TEMPO
85' Basic ci prova ma dalla lunghissima distanza: la palla va di poco al lato della porta.
82' Esce anche Isaksen, dentro Pedro.
82' Cartellino giallo anche per un calciatore del Lecce, si tratta di N'Dri.
81' Calcio di punizione per il Lecce: la conclusione di Kaba viene murata dalla barriera biancoceleste.
79' Il primo ammonito della gara è Guendouzi.
75' Doppio cambio per il Lecce: fuori Tete Morente e Coulibaly, dentro N'Dri e Kaba.
74' Secondo cambio per la Lazio: esce Pellegrini, entra Lazzari!
72' Palo di Guendouzi sulla conclusione dalla distanza, subito dopo anche Zaccagni colpisce il palo!
63' Primo cambio per Di Francesco: esce Sottil, entra Pierotti.
62' Marusic esce temporaneamente dal campo a seguito di una testata nel duello aereo con Gaspar.
62' La Lazio si sbilancia in avanti e per poco non subisce il gol del pareggio dopo il contropiede di Coulibaly.
60' Guendouzi in verticale per Isaksen che mette una buona palla al centro dell'area: Gaspar devia in angolo prima che Dia possa concludere in rete.
58' Ci prova ancora la Lazio, ora lo fa con Isaksen che angola troppo la conclusione. La palla si perde in out e a Falcone il compito di rimetterla in gioco.
55' Falcone provvidenziale sia sul colpo di testa di Marusic che sulla conclusione successiva di Isaksen!
54' Il gol viene annullato: il risultato rimane sull'1-0!
52' Check in progress per il fallo di Dia su Tiago Gabriel! L'arbitro viene richiamato a vedere l'azione.
50' GOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!! La Lazio raddoppia! FinalmenteDia torna a mettere la firma sul tabellino del match!
47' Fallo di Ramadani su Isaksen e calcio di punizione per la Lazio: l'arbitro comunque non lo ammonisce.
45' Inizia il secondo tempo con una sostituzione per la Lazio: fuori Cataldi, dentro Vecino.
PRIMO TEMPO
45'+1' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo di Lazio-Lecce.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 46'.
42' Bella progressione a campo aperto di Basic, che chiama in causa Guendozi. Il francese va a un passo dalla doppietta con un tiro a giro che si perde al lato della porta.
40' Rigore in movimento per Dia: la sua conclusione viene murata da Gaspar, che si stende a terra per bloccare il tentativo.
36' Prolungata azione della Lazio, che si conclude con un tiro dalla lunga distanza di Basic. Falcone non si fa sorprendere e blocca.
33' Duello Gila-Sottil, con lo spagnolo che si lamenta con l'arbitro per una sbracciata del giallorosso. A Provedel il compito di rimettere la palla in gioco.
29' GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!! Guendouzi sblocca il risultato, Lazio in vantaggio! Assist di Basic, che mette una buona palla in mezzo all'area. Dalle retrovie spunta il francese, che conclude alle spalle di Falcone.
26' Clamoroso e provvidenziale intervento di Falcone sulla conclusione, da distanza ravvicinata, di Dia!
25' La Lazio continua a provarci, questa volta con Isaksen: mette una buona palla al centro ma non c'è alcun compagno per il tap-in finale.
22' Guendouzi rischia di fare un pasticcio con un passaggio in verticale che viene intercettato dal Lecce: Romagnoli è bravo a farsi trovare pronto e a lasciar scivolare la palla in out.
20' Ci riprova Basic dalla lunga distanza: s'immola il difensore del Lecce.
18' La Lazio continua il proprio giro palla senza avvicinarsi alla porta di Falcone: qui viene servito in verticale Pellegrini, ma la palla è troppo lunga e fa buona guardia la difesa del Lecce.
15' Basic in verticale per Dia, che prova la conclusione in porta. C'è la deviazione avversaria, calcio d'angolo per la Lazio.
13' Basic si occupa della punizione, pesca Zaccagni che però non riesce a girare in porta. Riparte il Lecce con Falcone.
12' Zaccagni fa tutto bene, supera gli avversari prima di penetrare in area di rigore, ma poi subisce fallo da Veiga. Nessun cartellino ma calcio di punizione in favore della Lazio.
9' Pellegrini manda in verticale Basic, che scarica dietro per Guendouzi. Piatto di prima intenzione troppo facile per Falcone.
8' Bravo Pellegrini ad anticipare Veiga sulla diagonale, che poi fa anche fallo.
6' Azione offensiva del Lecce, che va alla conclusione con Sottil che mette la palla in rete alle spalle di Provedel. Il gol non viene comunque convalidato per fallo precedente su Isaksen.
5' Lazio in attacco in questi primi minuti di gioco: Guendouzi viene servito, prova a caricare la conclusione dal limite dell'area, arriva prima la retroguardia giallorossa.
1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio-Lecce.
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Lecce, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 18.00 col fischio d'inizio del match.