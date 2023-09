Italia, Immobile può eguagliare Paolo Rossi: spunta una promessa agli amici

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - E' il giorno dell'Italia e Ciro Immobile vuole farsi trovare pronto. Tre punti per poter centrare la qualificazione ai prossimi Euro 2024. Il capitano della Nazionale, dopo il gol contro la Macedonia del Nord, con cui sperava di poter protare a casa un ottimo risultato, oggi vuole ripetersi e la posta in palio è davvero suggestiva. Sì perché, attualmente a 17 gol in Nazionale, è a sole 3 reti dallo storico Paolo Rossi. Come riporta il Corriere dello Sport, questa sera accanto a Immobile dovrebbero esserci Raspadori e Zaniolo, in attesa di capire se Zaccagni potrà recuperare in extremis, ieri si è allenato in maniera differenziata. E stando al fantastico dato che potrebbe ben presto materializzarsi, se si avverasse la promessa che Immobile ha fatto ai suoi amici più stretti, quella di voler segnare una doppietta, allora ecco che il traguardo sarebbe più vicino ma non solo. Con due reti contro l'Ucraina, il capitano della Nazionale eguaglierebbe Bettega e Gilardino (a quota 19), mettendosi ad una sola distanza da Pablito. Spalletti lascia le chiavi dell'attacco al capitano della Lazio. Immobile ha un obiettivo, quello di portare l'Italia all'Europeo e regalare gioie al suo Paese.