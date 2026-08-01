Lazio - Avellino, le formazioni ufficiali: c'è Romagnoli!
01.08.2026 08:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
LE FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Floriani Mussolini, Marusic, Romagnoli, Pedraza; Przyborek, Belahyane; Cancellieri, Dia, Serra; Ratkov. A disp.: Motta, Renzetti, Lazzari, Pellegrini, Doekhi, Provstgaard, R. Bordon, Rovella, Galassi, Dele-Bashiru, Taylor, Zaccagni, Serra, Noslin, Sana Fernandes, Dia, Artistico. All.: Gattuso.
AVELLINO (4-3-2-1): Iannarilli; Cancellotti, Izzo, Enrici, Sala; Palumbo, Faticanti, Besaggio; Russo, Spadoni; Fila. All.: Nesta.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.