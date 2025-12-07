Lazio - Bologna, le probabili formazioni: conferme per Sarri
All'Olimpico arriva il Bologna. Dopo aver eliminato il Milan in Coppa Italia, la Lazio ospita la formazione di Italiano. In porta per Sarri tornerà Provedel dopo la prima titolarità stagionale di Mandas. In difesa il ballottaggio a sinistra dovrebbe vincerlo Nuno Tavares; per il resto si va verso la conferma in blocco del reparto con Marusic, Gila e Romagnoli. Hysaj è fuori lista, ha finito il suo 2025. A centrocampo confermato Vecino con Guendouzi e Basic; resta out Rovella (operato per la pubalgia, rientrerà nel 2026), ma torna tra i convocati Cataldi che ha smaltito l'infortunio al polpaccio. Per quanto riguarda il tridente d'attacco, Castellanos è in vantaggio su Dia per il posto al centro, con Isaksen e Zaccagni sulle fasce. Noslin e Pedro in panchina, così come Cancellieri che è tornato a disposizione.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Cancellieri, Dia. All.: Sarri.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All.: Italiano.