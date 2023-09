Lazio, società furiosa per l'arbitraggio: i motivi del silenzio stampa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 - Emergono nuovi retroscena riguardo il silenzio stampa della Lazio. Al termine della partita contro la Juve, dirigenti e staff tecnico si sono chiusi in una stanza per rivedere gli episodi arbitrali del match. La rabbia biancoceleste si concentra sull'episodio del primo gol: non solo il pallone di McKennie controllato oltre la linea, anche il contatto tra Bremer e Immobile pochi istanti prima. Non solo. La gestione a livello arbitrale, stando a quanto si è percepito, riporta alla memoria le scelte adottate dai direttori di gioco nella sfida pre sosta contro il Napoli. La furia della Lazio quindi non si concentra solo sulla giornata di oggi ma anche su delle situazioni pregresse.

Tremendo colpo basso per la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri è caduta a Torino, proprio dove era richiesta una prova e un atteggiamento come quello di Napoli. Prima Vlahovic e poi Chiesa hanno spezzato le gambe dei biancocelesti. Luis Alberto, con la sua luce, prova a far rifiatare i polmoni della Lazio, ma non basta e la doppietta dell'attaccante serbo spezza il desiderio della rimonta biancoceleste. Riflessioni, nessuna parola, testa bassa e all'Atletico Madrid, prossima avversaria della Lazio, nell'Europa che conta. Così, per questo, la società ha dichiarato silenzio stampa per l'arbitraggio del direttore di gara. In supporto, anche la spiegazione della giornalista Barbara Cirillo ai microfoni di DAZN: "La posizione del club è quella di non far parlare nessun tesserato, il motivo principale sono le valutazioni che sono state fatte dagli arbitri, non solo sul gol di McKennie. Altre situazioni che non sono piaciute a Sarri e alla Lazio, motivo per cui non ci sarà nessun commento dei tesserati e dunque silenzio stampa". Nessun intervento mediatico dunque per la squadra di Maurizio Sarri.