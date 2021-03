Qualificazioni Mondiali, Il Montenegro batte la Lettonia: Marusic in campo 90' minuti

È andato in scena il primo match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2022, tra la Lettonia e il Montenegro di Marusic. Il match valido per il Gruppo G è terminato 2-1 in rimonta per gli ospiti. All 10' minuto sono i padroni di casa ad andare in vantaggio con il gol di Ikaunieks. al minuto 41' è il capitano del Montenegro ed ex Fiorentina Stefan Jovetic a pareggiare i conti. Nella ripresa regna l'equilibrio, ma all'83esimo è sempre Jovetic che con la sua doppietta firma la rimonta e la vittoria per gli ospiti. Per Marusic, schierato come terzino destro nel 4-2-3-1 di Radulovic, 90' minuti da titolare in campo. Parte dunque bene il girone di qualificazione ai Mondiali per l'esterno biancoceleste, con il suo Montenegro che conquista i primi 3 punti, al pari di Turchia e Norvegia.

