Calciomercato Lazio | Isaksen a un bivio: il club ha individuato il sostituto

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Poco più di una settimana al gong del calciomercato invernale e in casa Lazio potrebbero esserci ancora partenze, ma tutto dipende dal tenore dell’offerta. Mercoledì, riporta Il Corriere dello Sport, il procuratore di Isaksen si è presentato a Formello per un confronto diretto col club. Sul tavolo il destino del danese che, dopo una stagione vissuta a spezzoni, è riuscito a imporsi come titolare fisso e ora si ritrova appeso a un filo in attesa di capire se e quando arriveranno delle proposte.

La società ha ribadito più volte che nessuno è incedibile e così, se dovesse arrivare un’offerta ritenuta adeguata anche Isaksen potrebbe partire. L’entourage del giocatore si sta muovendo, soprattutto all’estero, e la Lazio osserva e pianifica. Nel caso in cui dovesse partire, si aprirebbe lo spazio per un nuovo innesto che come sempre sarà di prospettiva. L’idea, spiega il quotidiano, è quella di cercare un baby attaccante. Sarri avrebbe gradito Giovane che però è diretto a Napoli.

Tra i nomi emersi nelle ultime ore, c’è Andrés Gómez. Il colombiano, classe 2022, è di proprietà del Rennes ma attualmente è in prestito al Vasco da Gama. Un esterno rapido e duttile, ma si tratta solo di un’ipotesi. Il suo profilo è monitorato ma non ci sono trattative avanzate. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro dei giocatori della Lazio, tutto dipenderà da questo.

