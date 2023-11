Lazio, a Salerno in piena emergenza in difesa: è l'ora di Mario Gila

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - È una Lazio che riparte in piena emergenza. A Salerno, Sarri sperava di ripartire con la rosa al completo, ripristinata dalla sosta per le nazionali. Tutt'altro, invece: la difesa è ridotta all'osso, a centrocampo non ci sarà Luis Alberto per squalifica (lo sostituirà Kamada), e Vecino e Zaccagni sono a mezzo servizio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Per questo, davanti a Provedel, si scalda Mario Gila, pronto al suo esordio assoluto da titolare in Serie A. Non ha ancora mai messo piede in campo in questa stagione, e a gennaio sembrerebbe essere destinato a lasciare la Capitale. La sua è una scelta obbligata: Romagnoli ha un edema al polpaccio, non si è allenato ed è in dubbio anche per il Celtic. Era impossibile da utilizzare e rischiare, così come Casale, che si è stirato in una zona diversa rispetto a quella dell'infortunio precedente. Non sono stati comunicati i tempi di recupero, ma dovrebbe averne per due settimane. L'unico superstite è Patric, che dietro farà coppia con l'ex Real Madrid.

L'ultima presenza dello spagnolo in campionato risale a Juve - Lazio (3-0) del novembre 2022, quando ha giocato per 'soli' 21 minuti. Da lì, solo apparizioni in coppe europee: l'ultima effettiva è stata contro l'AZ Alkmaar in Conference League il 16 marzo 2023. Ora Sarri è costretto a puntare su di lui, che è senza rodaggio ed è stato febbricitante tutta la settimana. Contro la Salernitana, comunque, la Lazio va per i tre punti. E non c'è infortunio che tenga.