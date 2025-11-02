Lazio - Cagliari, la chiave è (ancora) Dia: ma i precedenti questa volta sorridono

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo il pareggio contro il Pisa, la Lazio torna all'Olimpico nella decima giornata di Serie A per riprendere la caccia al gol e ottenere, in questo modo, la seconda vittoria di fila in casa dopo quella, importantissima, contro la Juventus.

La chiave, riporta Corriere dello Sport, è sempre Boulaye Dia. L'attaccante ex Salernitana è rimasto fermo all'ultimo, e unico gol, realizzato a fine agosto contro il Verona.

Per lui, tuttavia, il Cagliari potrebbe essere propizio. Ai rossoblù, infatti, ha segnato tre gol in altrettante sfide di campionato, inclusa la doppietta ai tempi della Salernitana. Solamente contro Fiorentina e Verona (4) ha segnato più marcature nella massima serie.