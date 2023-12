Lazio | Provedel, con l'Inter una sfida che sa di mercato (e coinvolge Inzaghi)

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Provedel prova a sbarrare la strada a Inzaghi, l'allenatore che l'avrebbe voluto a Milano per il post-Onana. L'Inter cercava un profilo affidabile, tuttavia il gradimento nei confronti del numero uno biancoceleste non s'è trasformato neanche un in abbozzo di trattativa: impossibile scalfire Lotito, anche solo avvicinarsi a quelle che sarebbero state le sue richieste. Non avrebbe mai venduto il miglior portiere della Serie A, la cessione non è mai stata messa in preventivo. A onor del vero, riporta Corriere dello Sport, l'acquisto era comunque balenato nella testa di Inzaghi, poi accontentato dalla dirigenza nerazzurra con Sommer e Audero.

In casa Lazio ha mostrato doti da leader, dopo la trasferta di Champions ha parlato dell'importanza del confronto con l'Inter: "Non credo sia una grande cosa pensare che una singola gara possa indirizzare un’intera stagione. Significherebbe sempre rimanere appesi all'episodio (...) Contro l'Inter sarà una grande occasione per tirar su la testa". Verona e poi Madrid, una settimana più complicata del solito per il portiere che, però, non ha minimamente intaccato la considerazione nei suoi confronti. Resta una garanzia, una delle certezze della Lazio, un punto di riferimento per lo spogliatoio. Domani il guanto di sfida a Inzaghi.

TORNA ALLA HOMEPAGE