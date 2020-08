Marchegiani: "Scudetto? La Lazio non ha retto alla pressione "

«Non ha retto mentalmente durante la sosta. Prima era libera poi ha metabolizzato l'occasione che aveva e non ha avuto la forza di tenere le aspettative che c'erano». Luca Marchegiani parla così sulle pagine de Il Messaggero del finale di stagione della Lazio. I biancocelesti erano secondi a un punto dalla Juventus prima della sosta, ma poi sono scivolati indietro chiudendo al quarto posto alle spalle anche di Inter e Atalanta (con i bergamaschi decisivi gli scontri diretti, ndr). L'ex portiere biancoceleste ha parlato della squadra di Inzaghi anche in vista della prossima stagione: «Non credo che la Lazio partirà con aspettative che la squadra non sarà in grado di mantenere. Quello che è successo alla ripresa del campionato è un unicuum. Non bisogna essere preoccupati per il prossimo anno. Ci saranno maggiori aspettative ma la società saprà fare il giusto mercato».

