FORMELLO - Lazio, riposo e poi si riparte: nel mirino c'è il Verona

FORMELLO - Delusione da smaltire. Tanta tristezza durante la seduta di scarico a Formello questa mattina: la sconfitta contro il Como ha buttato giù la Lazio, che ora deve rialzarsi immediatamente domenica contro il Verona. La preparazione sul campo scatterà con la doppia seduta di mercoledì, visto che domani è in programma un giorno di riposo.

All'Olimpico mancheranno sicuramente Romagnoli (sconterà l'ultima giornata di squalifica), Isaksen, Patric (torneranno dopo la sosta) e Gigot, ormai in uscita. C'è speranza invece per Vecino: nelle prossime ore farà nuovi esami, se arriveranno risposte positive ritornerà ad allenarsi in gruppo. La settimana scorsa ha lavorato sempre a parte. Sarri incrocia le dita e spera.

Possibile che saranno fatte comunque valutazioni sull'undici titolare, a partire dal terzino destro con il ballottaggio tra Lazzari e Marusic. In porta dovrebbe essere confermato Provedel, così come Gila, Provstgaard e Nuno Tavares in difesa. In cabina di regia con ogni probabilità si rivedrà Rovella: a Como ha giocato Cataldi dall'inizio, lui non era al top dopo la corsa a Roma per la nascita della figlia Venere. Chiudono il reparto le mezzali Guendouzi e Dele-Bashiru, non brillanti (come tutto il resto della squadra) al Sinigaglia. In attacco Castellanos è ancora in vantaggio su Dia per completare il tridente con Cancellieri e Zaccagni. Ma per le prove tattiche, comunque, ci sarà tempo.

Pubblicato il 25/08