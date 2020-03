Calciomercato Lazio, ancora Fares: Tare non molla l'esterno della Spal

CALCIOMERCATO LAZIO - Se il campionato è fermo, il calciomercato si muove nell'ombra pronto a diventare protagonista quando sarà il momento. La Lazio lavora in silenzio con Tare, sempre attivo e attento ai possibili colpi da centrare e portare a Roma. Dalla difesa all'attacco il ds biancoceleste segue ogni profilo da Lazio. Tra questi c'è anche Mohamed Fares, esterno a tutta fascia della Spal, che spesso viene avvicinato alla Lazio. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, l'algerino è ancora nel mirino di Tare. Fares non ha avuto una stagione fortunata: è rimasto ai box per una rottura del crociato fino a febbraio scorso, poi è ritornato in campo contro la Juventus e il Parma prima dello stop per l'emergenza Coronavirus. Pochi minuti, ma le sue qualità e caratteristiche si conoscono bene. Le conosce molto bene soprattutto Inzaghi che nel 3-5-2 saprebbe come utilizzarlo.

