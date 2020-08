Calciomercato Lazio, il Leeds di Bielsa su Luiz Felipe e Lukaku: le ultime

Non solo operazioni in entrata, la Lazio deve guardarsi anche dalle richieste estere per i propri giocatori. In Premier League è il Leeds ad aver messo gli occhi su alcuni biancocelesti. Come riporta Il Messaggero, il 'Loco' Bielsa, che dalle parti di Formello non ha lasciato certo un bel ricordo, avrebbe intenzione di far spesa dai capitolini. Oltre ai big Milinkovic, Luis Alberto e Immobile che sono incedibili, il tecnico della neopromossa avrebbe messo gli occhi su Lukaku e Luiz Felipe. Per ora si è tenuto un incontro tra Lorenzo Tonetti, intermediario e braccio destro del proprietario Andrea Radrizzani, e Igli Tare, un colloquio in cui è stato fissato il prezzo per il difensore brasiliano: 30 milioni di euro. Nessuna trattativa intavolata al momento, solo un semplice sondaggio.

