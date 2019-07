Calciomercato Lazio, sondaggio per Gacinovic dell'Eintracht: la situazione

Sergej Milinkovic è sempre il nodo del calciomercato della Lazio. In caso di cessione del serbo in cambio di una somma non lontana dalla tripla cifra, la società biancoceleste avrebbe la possibilità di puntellare i vari settori della rosa. Il primo nome in lista è quello di Yusuf Yazici del Trabzonspor, ma non è l'unico e il suo eventuale acquisto non pregiudicherebbe altri innesti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione negli ultimi giorni è stato fatto un sondaggio per Mijat Gacinovic dell'Eintracht Francoforte. Centrocampista offensivo, all'occorrenza anche esterno d'attacco classe '95, serbo come Milinkovic, con cui ha vinto il Mondiale Under 20 2015, e protagonista della cavalcata del club tedesco nella scorsa edizione dell'Europa League conclusasi in semifinale contro il Chelsea.

JOLLY OFFENSIVO - Gacinovic può ricoprire tutti i ruoli offensivi eccetto il centravanti. Trequartista, mezzala d'inserimento, all'occorrenza anche esterno, per Inzaghi potrebbe rappresentare una carta importante: ottima alternativa in mediana ai lati di Leiva, complementare a Immobile, Correa e Caicedo davanti. Giovane, ma già con buona esperienza, nella scorsa stagione il meglio l'ha mostrato in Europa League con 7 assist in 14 partite e 2 gol, uno dei quali dalla distanza proprio contro la Lazio all'Olimpico. Dal punto di vista contrattuale il serbo è più che blindato: l'ultimo rinnovo risale allo scorso dicembre, fino al giugno 2022. I soldi di Milinkovic però consentirebbero a Tare di aprire dei discorsi all'apparenza impossibili.

LAZIO, INZAGHI PARLA DEL SORTEGGIO DEL CALENDARIO

LAZIO, LOTITO SUL CALCIOMERCATO E IL CALENDARIO

TORNA ALLA HOME PAGE

Pubblicato ieri alle 21.09