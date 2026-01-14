Calciomercato Lazio | Centrocampo, Sarri sa bene cosa vuole: identikit e nomi

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sarri non vuole più sentir parlare di cessioni. Almeno fino a quando dal fronte societario non gli fanno sapere quali intenzioni hanno per sostituire i papabili partenti. Il tecnico della Lazio è già rimasto scottato una volta, e mezzo. Come lui stesso ha confessato in conferenza stampa dopo la partita contro l'Hellas Verona: "In certi ruoli si possono avvicinare di più, in altri ruoli non si avvicinano neanche". Questa volta Mau vuole essere soddisfatto.

A centrocampo ha perso una pedina fondamentale come Matteo Guendouzi, al suo posto è arrivato il promettente Kenneth Taylor, Quel giocatore qualitativo che alzerà il livello tecnico della squadra. Ma non basta. Sarri vuole anche fisicità e dinamismo, al di là sulle battute dei calciatori da 80 milioni di euro. Il Comandante ha fatto delle esplicite richieste, starà alla società decidere se ascoltarle per il bene della Lazio, oppure no.

I NOMI A CENTROCAMPO - A tal proposito, secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Messaggero, sono quattro i nomi da dover attenzionare: il primo è quello di Giovanni Fabbian, sempre gradito dalle parti di Formello. Ma tornano di noma anche i profili di Ilic e di Samardzic, ai quali si aggiunge il sogno Rodrigo Mendoza dell'Elche. Seguito anche da Juve, Manchester City e Arsenal, la richiesta per lui è di 25/30 milioni di euro. Profili completamente diversi l'uno dall'altro per caratteristiche, carriera e identikit. In alcuni casi anche per ruolo. Profili che da Formello valutano e che, si spera, possano esser passati al vaglio di Maurizio Sarri prima di ogni altra operazione.

E TOTH? - Per quanto riguarda Alex Toth, come scrive il quotidiano, le speranze sono ormai svanite. L'inserimento del Bournemouth è stato fatale per la Lazio che, nonostante i tentativi di dissuaderlo, ha incassato un sonoro "no, grazie: preferisco la Premier", che chiude spazio a ogni nuovo margine di trattativa.