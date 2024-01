Lacchè spiega: "Lazio ad Auronzo. Il piano b è riferito a..."

"La Lazio vuole venire ad Auronzo e noi siamo pronti ad accoglierla per l’ennesima volta", assicura Gianni Lacchè. Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, l'amministratore unico della Media Sport Event, società organizzatrice del ritiro biancoceleste ad Auronzo di Cadore, ha spiegato come la ricerca di un piano b sia riferita solo ed esclusivamente a un eventuale altro albergo che potrebbe ospitare la società e i suoi tesserati.

Come spiegato da Lacchè infatti: "La situazione è questa. Ad oggi c’è una problematica per l’Hotel Auronzo relativa all’antincendio. Stiamo cercando di lavorare per risolverla. In alternativa, stiamo predisponendo eventualmente un nuovo hotel che potrebbe ospitare la Lazio. La società vuole venire ad Auronzo e noi siamo pronti ad accoglierla per l’ennesima volta. Il piano b è riferito solo ed esclusivamente a un eventuale nuovo hotel che è già stato identificato".