Lazio | Colombo, un arbitraggio disastroso: i quotidiani lo bocciano in massa

La Lazio vince contro la Juve, lo fa nel finale con Adam Marusic e il popolo biancoceleste esulta gustandosi il sapore di una vittoria raggiunta all'ultimo secondo, dopo una partita dominata ma in cui - un po' per sfortuna, un po' per errori propri - non era mai riuscita a concretizzare le occasioni create. A fare da ostacolo, però, è stato anche un arbitraggio impreciso, distratto e colpevole di errori che hanno rischiato di condizionare notevolmente il risultato. Il direttore di gara Angelo Colombo e gli uomini al Var Mazzoleni e Chiffi sono finiti nel mirino della critica dopo le decisioni di non intervenire prima sul contatto dubbio tra Szczęsny e Pedro, nel primo tempo, ma soprattutto sulla vistosa trattenuta di Bremer su Zaccagni nel secondo. Entrambi in area di rigore. Errori che sono stati riconosciuti anche dai quotidiani, i quali nelle pagelle odierne hanno tutti bocciato - qualcuno pesantemente - il fischietto di Como. Di seguito le valutazioni al direttore di gara.

CORRIERE DELLO SPORT - 5,5

GAZZETTA DELLO SPORT - 5,5

REPUBBLICA - 4

CORRIERE DELLA SERA - 5

TUTTOSPORT - 5,5

IL MESSAGGERO - 4

LA STAMPA - 5,5