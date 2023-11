Lazio, Lotito detta la linea: "Serve una svolta subito oppure..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è crollata a Salerno, scivolando nella parte destra della classifica. Le posizioni europee sono sempre più lontane, con il numero delle sconfitte quasi esattamente pari alla metà delle partite giocate in campionato. Un inizio peggiore di questo era difficilmente immaginabile e la società ha preso una posizione durissima verso la squadra. Gli alibi sono finiti per tutti, giocatori e tecnico, e nelle prossime partite non sono più ammessi passi falsi.

Il presidente Lotito, in Molise per un convegno, ha incaricato il ds Fabiani di tenere a rapporto la squadra dopo la sciagurata partita dell'Arechi. Ai microfoni del Messaggero ha esternato tutta la sua delusione: "Abbiamo perso una partita undici contro uno (l’ex Candreva, ndr), non si può continuare così. Serve una svolta subito oppure salteranno delle teste molto presto". Sarri resta al suo posto, la squadra è stata richiamata alle sue responsabilità. Per il momento sono stati congelati tutti i rinnovi, prima servono risposte in campo. La qualificazione agli ottavi di Champions League e la rimonta in campionato non possono più attendere, la stagione ha preso una brutta piega e la china va risalita subito.

