Lazio, migliorano le condizioni di Castellanos: il suo obiettivo per il rientro
29.10.2025 09:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Castellanos procede verso il recupero. Le sue condizioni migliorano, come riportato da Il Messaggero: ora punta a rientrare dopo la sosta per le nazionali di novembre.
Il suo obiettivo, infatti, è quello di tornare a disposizione di Sarri nella gara contro il Lecce, in programma il prossimo 23 novembre. È quello più avanti tra gli indisponibili e ancora in lista, ovvero Rovella e Cancellieri.
L'apporto del Taty sarà fondamentale proprio nei prossimi mesi, quando Dia lascerà la Capitale per giocare la Coppa d'Africa con il Senegal. Fin qui l'ex Salernitana sta giocando da solo al centro dell'attacco; dopo di che toccherà all'argentino.