Lazio, Nuno Tavares punta il Cagliari: le ultime sulle sue condizioni
RASSEGNA STAMPA - Accelera anche fuori dal campo. Nuno Tavares va di corsa e spera di mettersi presto alle spalle il problema muscolare al polpaccio, anche prima del tempo stabilito. Nel comunicato della Lazio della scorsa settimana si parlava di "lesione muscolare di basso grado a carico del soleo sinistro".
Sarri invece, alla vigilia della gara contro la Juventus, ha spiegato che "ha fatto scarico lunedì, poi mercoledì aveva questo problema al polpaccio. Per qualche giorno rimarrà fermo, potrebbe essere un semplice affaticamento". L'infortunio quindi pare essere più grave del previsto, per questo il portoghese sta cercando di rientrare tra i convocati contro il Cagliari.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, lunedì era tornato ad allenarsi (per il resto della squadra era un giorno di riposo) e tra giovedì e venerdì gli esami daranno l'eventuale via libera per tornare a disposizione. La Lazio spera.