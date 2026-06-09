Lazio, nuova chance per Tavares: Gattuso punta sul portoghese

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RASSEGNA STAMPA - Gattuso punta su Tavares. Dopo Baroni e Sarri, toccherà a Ringhio provare a valorizzare il portoghese, reduce da un'altra stagione ricca di alti e bassi. A gennaio era stato vicino alla cessione, ma ora può tornare protagonista con un nuovo allenatore, che ne apprezza le qualità e non vuole sacrificarlo sul mercato.

A sinistra arriverà Pedraza a zero e i due si giocheranno una maglia da titolare. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la firma dello spagnolo aumenterà la concorrenza e spinge lontano dalla Lazio Pellegrini, che partirà alla prima offerta ritenuta soddisfacente. Gattuso avrà il ritiro per valutare Tavares, dal quale si aspettano risposte. La speranza è quella di ritrovare quel terzino che aveva brillato nei suoi primi mesi in biancoceleste, rivisto solamente a sprazzi nella stagione passata.

A frenarne l'ascesa sono stati i numerosi problemi fisici, ai quali si sono poi aggiunte diverse amnesia difensive. Sono ancora negli occhi di tutti gli errori commessi al derby e in finale di Coppa Italia, disattenzioni costate carissimo e mettono in dubbio la sua reale affidabilità. Starà a Gattuso provare a dargli un'altra chance, ma le risposte dovranno arrivare da Nuno, chiamato a brillare con continuità e non più a intermittenza.