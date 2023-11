MIXED - Lazio, Cataldi ai tifosi: "Stateci vicini. Sarri? Dobbiamo seguirlo"-VIDEO

Al termine della gara tra Salernitana e Lazio, per analizzare la sconfitta e il momento della squadra è intervenuto Danilo Cataldi ai microfoni dei cronisti presenti. Queste le parole: "Sicuramente in termini di prestazione non abbiamo fatto quello che dovevamo fare e neanche in termini di risultati. Spero che da una parte si sia toccato il fondo così si può ricominciare perché senza il campionato in Champions non si può tornare. Dobbiamo assolutamente cambiare strada"

"È complicato, il mister sicuramente ha molta più esperienza di me e sa come intervenire. Dobbiamo seguirlo e compattarci, martedì sarà una partita fondamentale per noi".

"Problema nell’assimilare gli schemi? Questo è quello che da una parte, forse, ci preoccupa di più nel senso che siamo troppo sterili. Non riusciamo a fare male, dobbiamo essere più pericolosi cosa che lo scorso anno non accadeva. Non so quale sia il problema, sono troppe in una stagione le cose cambiano. Dobbiamo fare qualcosa di più, non è riferito agli attaccanti. È una cosa di squadra, quando noi ragioniamo lo facciamo sia in fase difensiva sia offensiva e di squadra. Tutti dobbiamo fare qualcosa in più".

"Tifosi? Mi sento di dirgli che ci devono stare vicini, è un momento difficile. Abbiamo fatto tanto insieme, quest’anno le cose non stanno andando bene e noi stiamo cercando di fare il massimo per uscire da questa situazione. Io sono sicuro che con la squadra e i nostri tifosi insieme, riusciremo a tirarci fuori".

"Se la sconfitta può influire sulla partita di martedì? No, penso che sia una partita a parte e si deve giocare al massimo come nelle precedenti in Champions”.

