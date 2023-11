Patto Champions per la Lazio: ecco cosa chiedono i senatori

RASSEGNA STAMPA - C'è una Lazio che sta lavorando per tornare in corsa dopo un inizio complicato. Si tratta dell'anima italiana del gruppo, quella composta da Immobile, Romagnoli e Provedel che in questi giorni sta cercando di caricare la squadra in vista di un periodo che si preannuncia infuocato. La Lazio è ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions, oltre a distare solamente quattro punti dal quarto posto, occupato dal Napoli, in campionato. Gli obiettivi attuali guardano al presente e al futuro e fanno riferimento alla massima competizione europea. Strappare il pass per gli ottavi, e contemporaneamente non allontanarsi dal quarto posto, è un proposito non impossibile.

A suonare la carica più di tutti, come già detto, sono stati gli italiani, quelli che alla Lazio sono ormai da diverse stagione e conoscono molto bene la Champions League. Un modo per istruire i compagni più giovani e provare a compiere una nuova impresa dopo il secondo posto dell'anno scorso. Primo round sarà la sfida contro la Salernitana, che registrerà l'assenza di buona parte del gruppo ispanico, vista la squalifica di Luis Alberto e l'infortunio di Vecino. Quel che conterà sarà fare punti e non perdere di vista l'obiettivo, in vista degli ultimi fondamentali impegni continentali. Riporta così il Corriere dello Sport.