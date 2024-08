Lazio, la società suona la carica sui social: "Verso la seconda giornata!" - FOTO

Poco più di 24 ore e ci sarà il fischio d'inizio di Udinese-Lazio al Bluenergy Stadium di Udine. Alle 20.45 di domani la squadra di Baroni scenderà in campo per la seconda partita stagionale, con l'obiettivo di portarsi a casa altre tre punti, confermando quel che di buono si è visto contro il Venezia. In vista del match la società sui social ha voluto suonare la carica pubblicato una foto e aggiungendo: "Verso nord-est per la seconda giornata".