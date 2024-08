Lazio, Paolo Negro su Eriksson: "Grazie per tutto" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La scomparsa di Sven-Goran Eriksson ha sconvolto tutto il mondo Lazio. Uno degli ex calciatori allenati dal tecnico svedese, Paolo Negro, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram ringraziandolo per tutti i momenti vissuti insieme. "Grazie per tutto mister", ha scritto con un cuore blu. Di seguito la foto del loro abbraccio ai tempi della Lazio.