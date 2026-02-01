Calciomercato Lazio | Belahyane resta: saltata l'operazione con il Verona
01.02.2026 20:35 di Christian Gugliotta
RASSEGNA STAMPA - Reda Belahyane resta alla Lazio. Nelle scorse ore, il Verona sembrava aver trovato un accordo con i biancocelesti per il ritorno del centrocampista, che sarebbe arrivato in prestito secco fino a giunto.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, l'affare è saltato. Vecino è diretto verso il Celta Vigo e la Lazio non vorrebbe privarsi di un altro centrocampista in questa sessione di calciomercato.
