Atalanta, Gasperini conta gli infortunati: out non solo Hien

È giornata di vigilia in casa dell'Atalanta, domani alle 15 affronterà in casa l'Udinese, e Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. Tra gi argomenti trattati, anche la questione infortuni. I bergamaschi hanno perso Hien per una lesione al bicipite femorale sinistro e con molta probabilità, oltre alla partita di sabato, salterà anche la prossima contro la Lazio. Alla lista però si aggiunge anche Koopmeiners per un taglio che si è procurato in allenamento. Questa la situazione: "Purtroppo facendo la partita tra noi abbiamo perso due giocatori. Koopmeiners si è incrociato con i tacchetti, si è procurato un taglio incredibile e profondo che accadono una volta ogni mille anni, mentre Hien in un contrasto con Ederson ha avuto questa piccola lesione, peccato perché stavano entrambi molto bene”.

