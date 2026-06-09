Atalanta, Sarri vuole Savona: è lui il prescelto per sostituire Palestra
09.06.2026 11:45 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - L'Atalanta guarda già al futuro, è solo questione di tempo prima che Marco Palestra lasci Bergamo. Che poi vada all'Inter, al Manchester City o al Newcastle, poco conta.
Su indicazione di Maurizio Sarri, la Dea ha già individuato il sostituto: si tratta di Nicolò Savona, terzino classe 2003 reduce da un'esperienza in Premier League con il Nottingham Forest e cresciuto nelle giovanili della Juventus.
L'arrivo di Savona sarebbe propedeutico per la rivoluzione dell'Atalanta che dovrà passare al 4-3-3 di Sarri. L'operazione potrebbe chiudersi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.