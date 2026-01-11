Ex Lazio | Guendouzi come Immobile: gol e vittoria all'esordio in Turchia
11.01.2026 15:30 di Andrea Castellano
Uno dopo l'altro. Due ex Lazio sempre protagonisti nella loro prima partita in Turchia. Prima Ciro Immobile, poi Matteo Guendouzi. Hanno deciso la Supercoppa di Turchia, casualmente sempre contro il Galatasaray.
A inizio agosto 2024 il centravanti, ora al Bologna, aveva realizzato una doppietta al suo esordio con il Besiktas, conquistando il trofeo (5-0 il risultato finale). Lo stesso ha fatto ieri il francese, che al debutto con il Fenerbahce ha segnato l'1-0 (2-0 il risultato finale) e alzato la coppa.
Una coincidenza davvero particolare per i due ex giocatori della Lazio, che una volta lasciata la Capitale hanno avuto immediatamente successo a Istanbul.
