Lazio, Cancellieri a Sky: "Siamo sulla strada giusta. Vogliamo i tre punti"
11.01.2026 17:35 di Christian Gugliotta
Ospite ai microfoni di Sky Sport, ha parlato pochi minuti prima dell'inizio di Verona - Lazio. Queste le sue parole:
“Oggi vogliamo entrare in campo per i tre punti che ci sono mancati alla scorsa. Abbiamo preparato bene la gara, sappiamo chi affrontiamo e abbiamo un’idea su come affrontare la partita. Penso ci siano i presupposti”.
“Fatica a fare gol? Ognuno deve prendersi le sue responsabilità, io l’ho sempre fatto. Se non fai i gol le partite non le vinci, ci stiamo lavorando e penso siamo sulla strada giusta”.
